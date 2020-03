Pes 2020, le sei funzioni del videogame targato Konami quasi sconosciute agli utenti

Pes 2020, le funzioni del gioco targato Konami. Pes 2020 nel corso degli anni si è migliorato ancora di più nel tentativo di ridurre il gap con Fifa 2020. In particolare quest’anno gli sviluppatori del gioco targato Konami si sono assicurati le licenze di alcuni club prestigiosi come Juventus, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United, in più sarà possibile scaricare il DLC legato all’aggiornamento di Euro 2020. Di seguito vi forniamo una panoramica sulle sei funzioni del gioco che gli utenti potrebbero non conoscere.

Pes 2020, sempre più vicino a ridurre il gap con Fifa

Ecco di seguito una panoramica sulle sei funzioni di gioco di Pes 2020:

1) Una delle nuove funzioni di Pes 2020 riguarda le “Istruzioni Avanzate”. Attraverso questa gunzione si possono scegliere due funzioni riguardanti l’attacco e due riguardanti la difesa per un totale di quattro funzioni complessive. Attraverso queste nuove funzioni è possibile associarle ad un tasto specifico del joypad per permettere il loro utilizzo e si possono disattivare in qualsiasi momento di ogni gara. Tra queste funzioni possiamo trovare: Falso 9; Terzini alti; Contropiede e Ampiezza di gioco.

2) La seconda funzione di Pes 2020 è il “Metodo Fluido”. Attraverso tale funzionalità sarà possibile cambiare il modulo di gioco in base all’andamento dei match e si potrà cambiarlo in un momento particolare del match come accade in una vera partita di calcio. Essa può variare in base al calcio d’inizio; al possesso palla e al momento di non possesso.

3) La terza funzione riguarda i “giocatori in attacco” in caso di calci piazzati. Pes 2020 permette durante i calci d’angolo e le punizioni di far salire tre calciatori e questa funzionalità risulta fondamentale nel momento in cui la propria squadra è in svantaggio e deve recuperare la partita.

4) La quarta funzione di Pes 2020 riguarda la “Gestione Dati”. Infatti attraverso questa funzione sarà possibile salvare tre tattiche rapide ed essere caricate ed utilizzate quando sarà necessario farlo.

5) Pes 2020 come quinta funzione permette la gestione della “Linea difensiva”. Essa può indietreggiare o salire se si preme la freccetta a destra o sinistra in base a come vogliamo impostare la difesa. Questa funzione è importante durante ogni partita e se si preme la freccetta direzionale è possibile attuare la trappola del fuorigioco. In questo caso bisogna stare molto attenti a far salire la difesa in maniera efficace altrimenti si rischia di prendere gol.

6) La sesta ed ultima funzione di Pes 2020 riguarda il “Cambio di Atteggiamento”. Infatti se si preme due volte le freccette sopra o sotto del joypas sarà possibile aumentare o diminuire l’aggressività. Questa modalità è fondamentale sia in caso di vantaggio che di svantaggio della propria squadra. Nel primo caso si può ridurre l’aggressività per permettere alla squadra di rifiatare e portare a termine la gara; nel secondo, invece, è possibile aumentare l’aggressività per permettere un pressing aggressivo per riconquistare il pallone e ripartire all’attacco.