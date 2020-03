Il campionato di Serie C girone C va avanti nonostante il coronavirus. I match di questo girone, si disputeranno a porte chiuse e la capolista Reggina se la vedrà con il Picerno. Compagine che milita nella zona play-out. Gli amaranto allenati da Domenico Toscano, sono saldamente al primo posto con 66 punti. Ben 7 in più del Bari, secondo con 59. La volontà di Toscano e dei suoi calciatori, è quella di chiudere il discorso promozione al più presto possibile. Il passo falso di domenica scorsa al Granillo contro il Monopoli, non deve essere ripetuto. La Reggina è stata sconfitta dai pugliesi dopo sei giornate eccellenti. Caratterizzate da sei vittorie e due pareggi.

Il bomber degli amaranto, Corazza, è fuori da tre gare per un problema muscolare. Toscano spera di recuperarlo in vista di questa prossima gara, ma non sarà semplice. Il Picerno sta avendo un periodo molto altalenante, venendo da vittorie e sconfitte a fasi alterne. Match incerto e che la Reggina non potrà fallire, se vorrà saldare il primato in classifica. Calcio d’inizio ore 15, domenica 8 marzo.

Picerno-Reggina streaming e diretta tv, dove vedere Serie C domenica 8 marzo

Il match di Serie C girone C, Picerno-Reggina, in programma domenica 8 marzo, sarà disponibile per la diretta streaming su Eleven Sports. La piattaforma detiene i diritti dei match di Serie C e mette a disposizione due abbonamenti: mensile a 4,99€ e annuale a 49,99€. Buona visione!