Pirlo ironico su Instagram: “Io prossimo allenatore della Juventus Under 23? No, aspetto il Barcellona”

Causa Coronavirus molti sono i calciatori che cercano di intrattenere i propri fan attraverso i propri profili social considerando che la gente è “costretta” a restare a causa almeno sino al 3 aprile su disposizioni del Governo e si cerca in ogni modo di passare il tempo attraverso le dirette. Proprio ieri sera in diretta su Instagram erano presenti in una diretta face-to-face due protagonisti della cavalcata mondiale dell’Italia ai Mondiali di Germania 2006, ovvero Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo.

Pirlo ironico in diretta Instagram con Cannavaro

Pirlo risponde ai fan in diretta Instagram con Cannavaro. In diretta su Instagram con Fabio Cannavaro, si è parlato di diversi temi ma su tutti Pirlo ha avuto anche il modo di rispondere alle domande sul suo futuro ed in particolari alle indiscrezioni che circolano sul nume che lo vorrebbero prossimo allenatore della Juventus Under 23. Ecco la risposta dell’ex centrocampista di Juventus e Milan: “No. Sto ricevendo molte richieste. Ho il mio staff già pronto in attesa di una chiamata dall’estero. Magari il Barcellona mi sta aspettando. Ho ricevuto qualche offerta e non posso permettermi di sbagliare la mia prima scelta d’allenatore.” Ovviamente ne è nato un bel siparietto con l’ex compagno di nazionale Cannavaro, ironia alla base delle risposte fornite da Pirlo considerato il tono poco formale e scherzoso della diretta.