Pisa-Livorno: diretta tv e streaming, dove vedere Serie B oggi 7 marzo

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, si disputerà Pisa-Livorno, match valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie B. Ricordiamo il derby toscano si giocherà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia e non solo in queste ultime settimane.

Pisa-Livorno, presentazione del match

Match molto importante quello odierno tra le due formazioni toscane con il Pisa che con 33 punti si trova solamente un punto sopra il quint’ultimo posto (Venezia 32), mentre il Livorno chiude la classifica con solo 18 punti e il quart’ultimo posto che permetterebbe di giocare i playout dista nove punti (Cremonese 27 ma una gara in meno).

I nerazzurri di mister Luca D’Angelo hanno perso tre delle ultime quattro gare, l’unica vittoria è arrivata in casa contro il Perugia per 1-0 grazie alla rete decisiva di Vido al 54′, mentre nel turno infrasettimanale si è registrata la sconfitta beffa sul campo del Crotone sempre per 1-0 con Simy che ha beffato proprio al 94′ i toscani.

Gli amaranto invece dopo aver ripreso Roberto Breda (dal 3 febbraio al posto di Paolo Tramezzani) dopo l’esonero del dicembre scorso è riuscita a vincere sul campo del Chievo per 1-0 e pareggiare contro Pordenone e Frosinone, dandosi ancora qualche possibilità di risollevarsi da una situazione piuttosto complicata.

Nella gara d’andata giocata lo scorso 26 ottobre allo stadio Ardenza, il Livorno si impose per 1-0 con autogol di Benedetti al 16′ dove si registrò un’espulsione per parte, ovvero Bogdan per i padroni di casa e Birindelli per gli ospiti, per un derby costellato da parecchio nervosismo (anche cinque ammoniti nel tabellino finale).

Presumibilmente quest’oggi senza pubblico non sarà la solita sfida anche se le due formazioni si giocano parecchio nei novanta minuti che saranno diretti dal signor Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli (Roma), coadiuvato dagli assistenti di linea Pasquale Capaldo di Napoli e Salvatore Affatato di Verbano, quarto uomo Lorenzo Maggioni di Lecco.

All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani sono trentaquattro i precedenti disputati con gli amaranto in vantaggio per undici successi contro i nove dei nerazzurri e quattordici pareggi; perfetta parità per quanto riguarda le reti realizzate (41-41). L’ultimo match si è giocato nella stagione 2017-18 e il Pisa si impose per 1-0 con rete di Eusepi al 31′.

Pisa-Livorno, probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Caracciolo, Benedetti, Pisano; Pinato, De Vitis, Gucher; Soddimo; Masucci, Marconi.



Livorno (3-4-3): Plizzari; Di Gennaro, Silvestre, Bogdan; Del Prato, Luci, Agazzi, Porcino; Marras, Ferrari, Marsura.

Pisa-Livorno, diretta tv e streaming

Il match Pisa-Livorno valevole per la 28.a giornata del campionato cadetto in programma alle ore 18 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, il derby toscano sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.