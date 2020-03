Pogba-Juventus non si farà? Raiola: “voglio portare al Real Madrid un top player”

Il sogno di rivedere Paul Pogba con la maglia della Juventus, forse rimarrà tale. A fine stagione, il francese lascerà quasi certamente il Manchester United. Paul è stanco della cupa città del Merseyside così come della Premier League. Il campionato inglese pare proprio non fare a caso suo, dunque una volta ristabilito dall’infortunio, il suo procuratore Mino Raiola si metterà al lavoro per cercargli la prossima destinazione. In realtà, Raiola è già al lavoro da mesi sul fronte Pogba. Ogni tanto il procuratore italiano ha rilasciato delle dichiarazioni in cui lasciava intravedere uno spiraglio per un suo ritorno in bianconero.

Oggi però, Mino ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, dove forse allontana il transalpino dalla Juventus:

“I miei rapporti con il Real Madrid sono molto buoni. Sono spesso in contatto con Jose Angel, è interessante, oltre che un piacere, parlare con lui di calcio e delle vicende legate alla FIFA. Un giorno spero di portare un grandissimo campione al Real”.

Speranze terminate? Ancora non lo si può sapere. Raiola rimane sul vago, ma in estate si profila per lui l’obiettivo di portare a Madrid un super calciatore. Che sia Paul Pogba? La Juventus e i suoi tifosi sperano proprio di no.