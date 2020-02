Potenza-Catanzaro. Alle ore 17.30 allo stadio ‘Alfredo Viviani’ il Potenza di mister Giuseppe Raffaele ospita il Catanzaro di mister Gaetano Auteri, il match è valido per la 29.a giornata del girone C di Serie C. I lucani sono in piena zona playoff, infatti occupano la 4.a posizione in classifica con 52 punti all’attivo (15 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive in trasferta contro la Viterbese (1-3) e il Teramo (0-1). I calabresi, invece, occupano la 6.a posizione in classifica con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro la Virtus Francavilla in trasferta (4-0) e la Reggina in casa (0-1). I padroni di casa non battono in casa il Catanzaro dalla stazione 1948-49 in Serie C quando i lucani s’imposero per 3-2, da quel momento in poi il Potenza ha affrontato 9 volte il Catanzaro ottenendo sette pareggi e due sconfitte. Nella passata stagione i calabresi s’imposero con un netto 1-5 al ‘Viviani’, Potenza che proverà ad infrangere questo tabù dopo ben 70 anni.

Potenza-Catanzaro sarà diretta dal signor Luca Zufferli della sezione di Udinese, coaudiuvato dai signori Domenico Fontemurato di Roma 2 e Amir Salama di Ostia Lido.

Potenza-Catanzaro, come seguire il match in tv e streaming

Potenza-Catanzaro non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.