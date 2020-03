Primavera 1: la Fiorentina piega il Napoli

La Fiorentina coglie una preziosa affermazione interna sul Napoli per 2-1 nel delicato anticipo del ventiduesimo turno del campionato Primavera 1 andato in scena nel deserto del “Bozzi”. Alle reti di Bianco (32′) e Simonti (42′) gli ospiti oppongono soltanto una realizzazione nel finale di Cioffi (88′). Il secondo successo consecutivo consente alla compagine toscana di agganciare al decimo posto Lazio e Sassuolo a quota 24. Non riesce al Napoli di dare seguito al rocambolesco pareggio esterno conseguito contro la Roma: gli azzurri restano penultimi con 13 punti all’attivo.

Emiliano Bigica propone un 4-3-1-2 che in fase offensiva prevede Pierozzi in appoggio al tandem d’attacco composto da Duncan e Spalluto. Sul fronte opposto Giuseppe Angelini si affida ad un 4-2-3-1 che in avanti presenta Marrazzo, Labriola e Sgarbi a sostegno di Vianni unica punta. La Fiorentina si rende pericolosa già all’8′: Idasiak si salva con l’aiuto della traversa su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Bianco che approfitta solo parzialmente della libertà concessa dalla tutt’altro che irreprensibile difesa partenopea. I padroni di casa prendono in mano del redini del gioco. Idasiak al 14′ si rifugia in angolo su una conclusione mancina dalla distanza di Duncan. Passano tre minuti ed il complesso di Bigica colpisce un secondo palo: Vianni, avanti azzurro, rischia l’autorete deviando verso la propria porta un colpo di testa di Pierozzi. Quest’ultimo, infortunatosi dopo un contrasto con Sami, è costretto al 27′ a lasciare il posto ad Agostinelli. Il risultatosi sblocca al 32′: la Fiorentina si porta in vantaggio con Bianco pronto a ribadire in rete un tentativo sotto misura di Duncan respinto da Idasiak. Il Napoli appare in chiara difficoltà. I viola continuano a premere: al 34′ una girata di Duncan, deviata da un giocatore ospite, termina a lato di poco. Il raddoppio della Fiorentina è nell’aria e si materializza al 42′ quando Simonti risolve una mischia in area partenopea generatasi sugli sviluppi di un corner. Prima dell’intervallo (45′) Idasiak si oppone ai tentativi effettuati in rapida successione da Agostinelli e Spalluto.

In avvio di ripresa (52′) Idasiak controlla con le mani un retropassaggio inducendo il direttore di gara a decretare un calcio di punizione a due in area napoletana: il tentativo di Beloko, servito da Duncan, è respinto da Zanon in barriera. Il Napoli crea al 53′ in contropiede una potenziale opportunità da rete con un traversone interessante dalla sinistra di Sgarbi sul quale Vianni non riesce ad intervenire. Gli azzurri più propositivi, complice anche il calo degli avversari, si rendono pericolosi al 68′ con Manzi che impegna severamente Brancolini con un perentorio colpo di testa. La Fiorentina torna a proporsi in avanti all’80’ con Kukovec che si vede respingere il suo tentativo da distanza ravvicinata da Idasiak in uscita. Il Napoli accorcia le distanze all’88’ con una bella punizione di Cioffi. Gli azzurri si spingono con determinazione in avanti alla ricerca del pareggio senza però riuscire a creare altre nitide occasioni.