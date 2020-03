Primi tamponi in casa Juventus: le parole di Giorgio Chiellini

Dopo le polemiche per la partenza in Argentina da parte di Gonzalo Higuain e delle altre “fughe” da parte del tedesco Khedira e del bosniaco Pjanic, ci sono le prime notizie riguardanti i tamponi effettuati dopo i casi positivi di Rugani e Matuidi.



<<Sto bene, ho fatto il tampone e attendo l’esito>>, sono queste le parole di Giorgio Chiellini, intervenuto in diretta sul canale Youtube del club bianconero. Il capitano della compagine guidata da Maurizio Sarri ha voluto rassicurare tutti i tifosi sulle proprie condizioni e quella dei suoi compagni, in questi giorni cosi difficili per il calcio e l’Italia. <<Ho fatto ieri il tampone al J Medical e sono in attesa di notizie ma al momento non ho nessun sintomo>> ci teneva a precisare. Inoltre, Giorgio Chiellini racconta anche la sua giornata tipo, trascorsa a casa tra libri ed esercizio fisico e ritorno alla Playstation dopo tanto tempo.

Notizie dunque rassicuranti da parte del giocatore chiave dei bianconeri sia sul campo che fuori. Una dichiarazione che certamente, come sottolineato dallo stesso Giorgio Chiellini, mette dinanzi ad un punto di domanda, dato che l’esito del tampone ci sarà in questi giorni. Però nella situazione attuale, una rassicurazione sulle proprie condizioni e sull’andamento della giornata senza allenamenti e senza calcio la domenica, fa sempre morale per tutti quei tifosi che giorno dopo giorno si abituano a non dover tifare la propria squadra sul campo ma in altre partite: quella della vita, su tutte. Nei prossimi giorni, sicuramente interverranno altri componenti del club Juventus e l’auspicio sarà quello di ascoltare sempre parole rassicuranti come quelle dichiarate dal capitano.