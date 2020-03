Programmazione Sky Sport Uno oggi 22 marzo: un’intera giornata insieme alle leggende del mondo dello sport

Anche in questa seconda domenica senza eventi sportivi, Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) dedicherà un’intera giornata alle leggende del mondo delle sport per tenere compagnia a tutti gli appassionati sportivi in questi giorni difficili a causa dell’emergenza Coronavirus.

Programmazione Sky Sport Uno

Si partirà di mattina presto (dalle ore 6) con la boxe raccontato dal bravissimo giornalista Federico Buffa che delizierà gli appassionati con il racconto del mitico pugile statunitense Muhammad Alì, uno dei migliori pesi massimi di tutti i tempi; saranno tre le puntate della durata di circa 60 minuti dedicate a quest’icona del pugilato mondiale.

Alle ore 9 sarà la volta della Formula 1 che proprio oggi doveva cominciare il campionato mondiale con il GP del Bahrain ma cancellato per i motivi che tutti sappiamo, per tutti i fan delle quattro ruote ci sarà uno speciale di mezz’ora sul sette volte campione del mondo Michael Schumacher.

Alle ore 9.30 non poteva mancare il calciatore più forte di tutti i tempi, ovvero l’argentino Diego Armando Maradona campione d’Italia per due volte con il Napoli e campione mondiale a Mexico ’86 con la sua Argentina: Matteo Marani ci farà vedere tutto il percorso, tramite interessanti ricostruzioni e documenti esclusivi, che ha portato l’indimenticabile asso di Lanus nella città partenopea.

Alle ore 10.30 e 11.30 protagonista sarà ancora una volta Federico Buffa che ci racconterà come solo lui sa fare la storia del calciatore Jorge Best, il fenomenale attaccante nordirlandese che ha giocato per undici stagioni al Manchester United e che nel 1968 conquistò il Pallone d’Oro conquistando la Coppa Campioni con i Red Devils, e poi manco a farlo apposta ecco ancora Diego Armando Maradona visto da un’altra lente di ingrandimento dove verranno ripercorsi tutte le sue tappe da giocatore; per tutti gli appassionati di calcio due appuntamenti imperdibili.

A mezzogiorno si passerà alle due ruote e non poteva mancare il grande Valentino Rossi che nonostante le 41 primavere è sempre pronto in prima linea a sfrecciare come fa ormai da quasi 25 anni, e l’esperto di motociclismo Guido Meda dedicherà quasi un’ora ad uno dei piloti più forti italiani di tutti i tempi con un’intervista che toccherà tanti argomenti.

Alle ore 12.55 e 13.55 potremo gustarci sempre con il solito Federico Buffa il campionissimo della Juventus e della Nazionale italiana campione del Mondo a Spagna ’82, Gaetano Scirea, un calciatore incredibile sia in campo che fuori, morto per un tragico incidente stradale in Polonia a soli 36 anni.

Alle ore 14.55 ecco per gli appassionati di tennis le più belle sfide tramite gli highlights del mitico duello tra Roger Federer e Rafa Nadal che in questo 21° secolo hanno letteralmente dominato (insieme al serbo Novak Djokovic) il circuito Atp con tantissime vittorie e soprattutto memorabili sfide tra loro. Alle ore 15.40 questa volta sarà la volta del basket con il più grande cestista di tutti i tempi, il suo nome ovviamente è Micheal Jordan con Flavio Tranquillo che racconterà i momenti salienti della sua incredibile carriera con i Chicago Bulls con i quali ha vinto ben sei anelli.

Alle ore 16.30 ancora il motociclismo protagonista quando Guido Meda ci racconterà le gesta dello sfortunato Marco Simoncelli, pilota italiano morto in pista a Sepang (Malesia) il 23 ottobre 2011 a soli 24 anni. Simoncelli era una grande promessa di questo sport ma purtroppo solamente un evento tragico quanto sfortunato, l’ha portato via troppo presto.

Alle ore 18 si torna al calcio con la partita che ha posto fine alla carriera di Francesco Totti ritiratosi dal professionismo nel maggio 2017 dopo aver giocato per un quarto di secolo nella sua Roma, squadra che non ha mai lasciato nonostante le tante sirene di mercato durante i suoi anni nella capitale. Scene toccanti e molto commoventi, che hanno lasciato un grandissimo ricordo ai tifosi giallorossi ma non solo.

La giornata si concluderà alle ore 19 ancora con il tennis dove sempre tramite highlights rivivremo i più importanti successi dell’elvetico Roger Federer, altro sportivo che sembra immortale e che nonostante le sue quasi 39 primavere ancora non vuole attaccare la racchetta al chiodo per la gioia dei suoi fans e per chi ama questo sport.

Programmazione Sky Sport Uno, tutti gli orari

06:00, Buffa racconta Ali’: Louisville Days 07:05, Buffa racconta Ali’: Miami, the Glory 08:00, Buffa racconta Ali’: Atlanta, the Hero 09:00, I Signori della F1, Michael Schumacher