Pugno duro UEFA: deferito il Marsiglia per questioni di fair play finanziario

La UEFA fa sul serio. Il massimo organo calcistico europeo, sta usando il pugno duro in Europa nei confronti dei club che non rispettano le regole del fair play finanziario. Quando venne istituita questa regola che deve essere rispettata dai club – specialmente per quanto concerne il calciomercato – molte persone erano scettiche. Una regola inutile in molti la definivano, la quale non sarebbe stata rispettata da nessuno. Sono passati anni e qualcuno ha trasgredito questa direttiva imposta dalla UEFA. Ora però, il vento è cambiato. Poche settimane fa, il Manchester City è stato escluso per due anni dalle coppe europee, per non aver rispettato gli ordini imposti dalla UEFA. In questo momento, anche il Marsiglia potrebbe fare la stessa fine.

Il club francese è infatti stato dalla camera giudicante del CFCB per non aver rispetterò il settlement agreement, in ambito di fair play finanziario. Così come successo al Manchester City, il Marsiglia rischia l’esclusione dalle coppe europee. Il secondo posto attuale, garantirebbe agli uomini di Villas-Boas, un’approdo in Champions League, messo a rischio da questo deferimento. La UEFA non ha dunque più voglia di chiudere un’occhio difronte a quei club che non rispettano le regole. Per i presidenti milionari, la pacchia è oramai finita.