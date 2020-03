RAI e Sky, perdite economiche importanti dovute al rinvio di EURO 2020

Il rinvio totale di Euro 2020 al 2021 deciso dalla UEFA, era inevitabile. La competizione che doveva giocarsi in più stati in Europa, era a rischio a maggior ragione dato il contagio da coronavirus. Sempre più in espansione a livello europeo e mondiale. Non una novità potremmo dire. Il rinvio dell’importantissima competizione europea, scombussola tutto il mondo del calcio a livello televisivo. Sia per quanto concerne i diritti tv che a livello pubblicitario.

Sono importanti infatti le perdite dei due colossi RAI e Sky. Sia la più famosa tv pubblica italiane che la pay tv, dovranno fronteggiare delle perdite importanti a livello pubblicitario in vista di eventi che quest’anno non vedranno mai la luce.

70 milioni di euro buttati per RAI e Sky

Infatti, il mancato svolgimento dell’Europeo 2020 costerà ben 70 milioni di euro a RAI e Sky. Come ricorda ItaliaOggi, entrambe le piattaforme avevano investito questi soldi per le pubblicità dell’evento e ora le aziende si ritrovano a fronteggiare una perdita ingente dovuta al rinvio del torneo. La RAI in ogni caso se la sta cavando lo stesso con l’informazione pubblica riguardante il coronavirus, Sky pure anche se a livello sportivo sta arrancando non poco. Insomma, per le tv sta piovendo davvero sul bagnato per via della crisi dovuta al coronavirus.