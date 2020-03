Roma: le parole di Mkhitaryan

Nonostante questo sia un momento tristissimo della storia mondiale, nel calcio c’è spazio anche per qualcosa di positivo.

Arriva la confessione di un calciatore che in questa stagione sta dimostrando tutto il suo valore nonostante sia stato frenato principalmente da problemi di natura fisica.

A parlare è Henrik Mkhitaryan che nella Roma attuale è in prestito dagli inglesi dell’Arsenal ma che, nonostante tutto si spera possa proseguire la sua carriera nella capitale.

La squadra londinese chiede però in cambio dai giallorossi circa 24 milioni di euro ma in aiuto col suo procuratore Mino Raiola si tenterà a rinnovare il prestito per un anno a cifre più basse.

Allo stato attuale il fantasista armeno si trova a Roma ove si sta allenando ma a ritmo ridotto poiché in una casa non è che si possano esprimere tutte le sue competenze tecniche, dato la limitazione degli spazi.

Il calciatore non vuole però anticipare il suo futuro ma riferisce che a Roma col gioco di mister Fonseca si trova bene e meglio di quando era nell’Arsenal ove il suo ex allenatore non gli dava tanto spazio e non era ben inquadrato all’interno degli schemi di gioco.

Differente però Fonseca gli sta dando libertà di agire su tutto il fronte offensivo e nella Roma ha anche realizzato 6 goal in campionato oltre a diversi assist, mentre in Premier League nelle ultime stagioni aveva avuto diversi problemi sotto porta.