Ronaldo: “Sono preoccupato per quello che sta accadendo nel mondo”

Ronaldo fa sentire la sua vicinanza a Daniele Rugani, risultato positivo al coronavirus, e a tutti coloro che stanno affrontando il coronavirus a partire dai medici che sono in ospedale. Ronaldo si affida al suo profilo personale Instagram per spiegare lo sconforto in situazioni simili e lo fa con una vera lettera assolutamente da leggere.

Ronaldo, lettera aperta sul suo profilo instagram

Ecco le parole del fuoriclasse portoghese: “In questo momento il mondo sta vivendo un momento davvero complicato, ciò richiede la massima attenzione e cura da parte di tutti. Oggi vi parlo non come calciatore ma come figlio, papà, da essere umano e sono preoccupato per quello che sta accadendo e ci sta colpendo. Dobbiamo seguire quello che ci dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei governi che stanno affrontando questa situazione. La cosa più importante è proteggere le vite umane. Oggi il mio pensiero è rivolto a tutti coloro che hanno perso i propri cari, affido la mia solidarietà a chi sta combattendo contro il virus come il mio compagno di squadra Daniele Rugani, e il mio supporto è rivolto al personale sanitario che sta affrontando quest’emergenza e che rischia anche la propria vita pur di salvare la vita degli altri”.