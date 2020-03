Rugani, parla la fidanzata: “Controllo dopo la febbre, ora sta bene ed è senza sintomi”

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la positività al coronavirus per il difensore della Juventus, Daniele Rugani. Il calciatore bianconero è risultato positivo al COVID-19 dopo aver riscontrato un po’ di febbre. Uno shock che ha indotto alla quarantena la Juventus, ma anche l’Inter: ultima squadra affrontata dai bianconeri in campionato. Una notizia negativa che ha scosso la famiglia Rugani così come tutto il mondo del calcio.

A dare la voce al dramma vissuto, è la fidanzata del calciatore: Michela Persico. La ragazza ha parlato della situazione del fidanzato al Corriere della Sera, affermando i momenti in cui il giovane ha sospettato di aver contratto il contagio:

“Quattro giorni fa, Daniele ha accusato tre linee blande di febbre: aveva 37,5. Ha chiesto di farsi controllare e il giorno dopo, il test è risultato positivo, ma lui già non aveva più la febbre, ne ha o ha avuto tosse o altro. Perciò non ce lo aspettavamo. Com’è avvenuto il contagio? Non ne abbiamo la più pallida idea. In questo momento, Daniele è alla Continassa nel ritiro della Juventus mentre io sono a casa da sola. Dal momento in cui ha visto la febbre, ha deciso con grande senso di responsabilità, di tutelare me, la squadra e le persone con le quali sarebbe venuto a contatto. Sta bene ed è senza sintomi”.