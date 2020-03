Salah duramente criticato in Inghilterra: “Sancho meglio di lui!”

Il talento cristallino di Mohamed Salah e un qualcosa di indiscutibile. Il campione egiziano sta trascinando il Liverpool in questi anni e da quando veste la maglia dei Reds, l’ex Roma e Fiorentina ha realizzato ben 91 reti in 144 partite, con tanto di gol in finale di Champions League lo scorso anno. Un calciatore immenso e che è sbocciato definitivamente grazie a Jurgen Klopp. La squadra di Anfield non può fare a meno di lui: i tifosi lo amano, i compagni di squadra e la dirigenza pure. Nonostante ciò, in Inghilterra c’è sempre una voce fuori dal coro.

L’ex Liverpool, Don Hutchinson, ha criticato duramente Momo durante un’intervista rilasciata a ESPN: “Guardo Salah giocare tutte le settimane e i suoi numeri sono spaventosi. Lo vedi e lui fa delle cose geniali, ma nelle cose di base è davvero pessimo, non ci si crede. Non riesce a passare il pallone bene neanche a cinque metri di distanza. Tiene il pallone e cerca di superare tutti quanti dal lato del campo in cui si trova. Personalmente uno scambio Sancho-Salah lo farei se fossi in Klopp”.

Insomma, i quasi 100 gol fatti in maglia Reds e le prestazioni mostruose offerte dall’egiziano fino a questo momento, hanno convinto Hutchinson ma la tecnica del giocatore non altrettanto. De gustibus.