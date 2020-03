Match decisivo per la Salernitana di Giampiero Ventura, quello di questo martedì 2 marzo contro il Venezia. La squadra allenata dal tecnico ligure, non può fallire l’appuntamento con i veneti se vuole mettere in cassaforte un posto nei play-off. Le ultime tre partite, hanno portato solamente tre punti alla Salernitana: i granata hanno raccolto due sconfitte, intermezzate da una vittoria con il Livorno firmata Djuric. Le due sfide perse, riguardano i match contro Chievo Verona e Frosinone. L‘ultima sfida contro i giallo blu allenati da Alessandro Nesta, è stato il KO più pesante per Ventura dato che la vittoria avrebbe rilanciato la sua squadra verso il secondo posto. Utile per l’approdo diretto in Serie A.

SEGUI SALERNITANA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il Venezia non sarà avversario semplice. I veneti vogliono salvarsi in primis, ma il sogno play-off non è ancora del tutto sfumato. Le ultime tre gare, hanno portato un bottino discreto di 5 punti alla compagine allenata da Dionisi. Avversario duro e che è a soli 5 punti dalla zone play-off, ma anche a -1 da quella play-out, essendo il Venezia in 15a posizione. Una sfida importante per entrambe le squadre, il quale obiettivo è senz’altro quello di rilanciarsi. Calcio d’inizio ore 21, martedì 3 marzo.

Salernitana-Venezia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B martedì 3 marzo

Il match di Serie B, Salernitana-Venezia, in programma martedì 3 marzo alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti della Serie B in questa stagione e mette a disposizione degli abbonati l’applicazione DAZN, dove sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!