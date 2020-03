Sconcerti, Inter interessata a Castrovilli? In cambio ci dia Eriksen più 20 milioni

Sconcerti, noto opinionista e giornalista del Corriere della Sera è tornato a parlare di calcio e lo ha fatto in occasione di un’ intervista radiofonica rilasciata a Radio Bruno Toscana e lo ha fatto focalizzando l’attenzione sull’Inter e sulle prossime strategie di mercato. In particolare è possibile un interesse della società nerazzura su Gaetano Castrovilli ma Sconcerti si è focalizzato anche sulla figura di Christian Eriksen che prima della pausa forzata della Serie A a causa del Coronavirus non aveva trovato spazio dall’inizio nel 3-5-2 di Antonio Conte partendo sempre dalla panchina.

Sconcerti, ecco la sua provocazione

Eriksen secondo Sconcerti è stato un ottimi acquisto per lo spessore della storia recente dell’Inter ma non è riuscito ad ambientarsi e a metabolizzare lo schieramento tattico di Antonio Conte. Anche se il centrocampista danese, ex Tottenham, non ha brillato, Sconcerti ammette la sua ammirazione per il numero 24 nerazzurro: “Sono affascinato da questo calciatore. Mi ricorda Antognoni, ma anche se non è un calciatore veloce, è dotato di una grande capacità di pensiero”. Sconcerti, poi, lancia una bomba di mercato che sarebbe incredibile, infatti lo vorrebbe vedere con la maglia della Fiorentina: “Beh, l’Inter è interessata da tempo a Castrovilli, una trattativa che si potrebbe concludere se ci offrono Eriksen più 20 milioni”. Trattativa complicata, più che altro è una provocazione lanciata da Sconcerti.