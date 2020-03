Sconcerti: “Si, il campionato è falsato. Nessuno parla del numero dei contagi”

Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere.it ha spiegato il problema che sta attraversando il calcio italiano in questo periodo molto difficile anche per il nostro paese legato all’ emergenza coronavirus. Sconcerti ha sposato anche le parole di Beppe Marotta, a.d dell’Inter, che ha parlato di “campionato falsato” in merito al caos relativo al rinvio delle gare della 26.a giornata che si sarebbero giocate a porte chiuse, compreso Juventus-Inter.

Sconcerti esprime il suo rammarico

Ecco le parole di Sconcerti: “La Lega non dovrebbe decidere quando fermare o meno il campionato, ma la decisione in questo caso spetta al governo, anzi per essere più precisi sono i medici che possono prendere tale decisione. Siamo in un periodo di epidemia in cui il calcio passa in secondo piano, la salute pubblica è più importante. Come può la Lega correrere il rischio di mettere 300 mila persone l’una accanto all’altro per esistere ad una partita di calcio? Marotta, Gattuso e Fonseca hanno ragione quando parlano di campionato falsato”.



Sconcerti sul Coronavirus: “Siamo in un momento storico particolare, da dieci giorni la nostra vita è stata stravolta, si chiudono gli stadi ma anche le chiese ed altri luoghi pubblici. La cosa che mi fa pensare molto, in tutto questo caos nessuno ha parlato dell’aumento dei contagi rispetto ai giorni precedenti e che i decessi erano persino aumentati”.