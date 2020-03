Semifinale Coppa Italia, rinviata a data da destinarsi Juventus-Milan

SEMIFINALE COPPA ITALIA TRA JUVENTUS E MILAN RINVIATA

Il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 4 marzo all’Allianz Stadium è stato rinviato a data da destinarsi.

Ennesimo colpo di scena nel calcio italiano, e dopo l’annullamento di alcuni match negli scorsi turni di Serie A verrà rinviata a data da destinarsi anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20:45 che inizialmente doveva essere a porte semi-aperte ( cioè chiuso ai residenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e nelle provincie di Pesaro-Urbino e Savona). La decisione è stata presa dopo un vertice in prefettura a Torino tra i rappresentati del club bianconero e le autorità istituzionali. Prima della conferenza stampa dei due tecnici Maurizio Sarri e Stefano Pioli, il capo della comunicazione del club bianconero aveva rilasciato alcune parole : “La Juventus rispetta qualsiasi decisione presa dalle autorità, la salute pubblica è bene prioritario anche per la società“. Ora non sarà facile trovare una data dove recuperare la semifinale visti i fitti incontri e si ipotizza che il match verrà recuperato a porte chiuse.Ma ora bisogna far fronte anche ad un’idea clamorosa del Governo, ovvero quella di stoppare il campionato per tutto il mese di marzo e se questa proposta dovesse essere confermata, tra rinvii e recuperi, il calcio italiano si troverebbe in una situazione mai vista prima e, con gli Europei previsti per giugno, sarà molto difficile rendere leale questo campionato.