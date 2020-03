Serie A, campionato riprenderà a Maggio: si giocherà quasi una partita al giorno

Difficile ricominciare ad Aprile con l’emergenza che sembra potersi prolungare: dalla Lega, quindi, si ipotizza una ripresa a Maggio con una partita al giorno.

L’emergenza Covid-19 si è sparsa per tutta Europa facendo fermare, inevitabilmente, il mondo del calcio con diversi giocatori che sono risultati positivi al test, fortunatamente asintomatici. Dopo due settimane, in Serie A, hanno capito che riprendere il campionato dopo il 3 Aprile sembra quasi impossibile visto che questa emergenza potrebbe continuare oltre la prima data stabilita e adesso si continua a lavorare sulle varie ipotesi. L’idea Play-off sembra quasi accantonata: la Lega, infatti, non sembra essere a favore di questa idea perchè vorrebbe portare a termine regolarmente il campionato ed ecco che, dalle riunioni, filtrano le prime notizie su come verrà gestita questa situazione.

La Lega, da maggio in poi, avrà 17 finestre dove posizionare le restanti 12 giornate di campionato da disputare considerando che le coppe Europee Champions ed Europa League verranno riprese più tardi con lo slittamento dell’Europeo. Il ritmo sarebbe di quasi una partita al giorno perché tra anticipi e posticipi l’unico “scoperto” potrebbe essere il venerdì. Ci vorrà un notevole impegno a compilare il calendario degli anticipi e dei posticipi per venire incontro alle esigenze delle tv e per portare la stagione entro e non oltre il 30 giugno data conclusiva ufficiale della stagione 2019/2020 con il 1 Luglio che darà via al calciomercato estivo.