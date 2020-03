Serie A, nuove proposte per arginare l’emergenza: ” Ipotesi Play-Off per assegnazione scudetto”

L’emergenza per il Coronavirus ferma il mondo del calcio con la Serie A che vaglia altre ipotesi per concludere la stagione in corso tra cui i play-off.

Il Coronavirus, dopo settimane di incertezza, ha fermato il mondo del calcio in Italia con l’Europa che inizia ad adottare contro misure per portare avanti competizioni nazionali e internazionali: la Serie A, invece, dopo i recuperi effettuati in questo week-end ha deciso di sospendere le partite fino al 3 Aprile. In particolar modo, adesso, tutti sono costantemente riuniti per iniziare a riorganizzare il calendario in base ad impegni Europei specialmente tenendo conto degli Europei che dovrebbero cominciare a giugno e con i campionati che, ipoteticamente, dovrebbero chiudersi entro il 24 Maggio.

Per le altre nazioni sembra più semplice rispettare questa data ma, attualmente, in Italia non ci sarebbero i giorni sufficienti per concludere in tempo il campionato ed ecco che dalla Lega iniziano a ragionare sulle varie ipotesi da tenere in considerazione per il regolare svolgimento del campionato. Nelle ultime ore è intervenuto sulla questione Ghirelli, presidente della Serie C, che spiega quali possono essere i futuri provvedimenti da adottare: ” Stiamo valutando l’ipotesi che ogni lega decida in autonomia cosa fare. L’idea è quella di far finire il campionato giocando tutte le partite, ma stiamo valutando altre opzioni. Tra queste quella di non assegnare lo scudetto, assegnarlo tenendo conto di questa classifica oppure quella di far disputare i playoff”.

Un’idea nuova che, in caso venisse applicata, potrebbe suscitare non poche polemiche e si parlerebbe di campionato falsato come già successo nelle ultime settimane. Alla fine, se si giocassero i play-off, potrebbero giocarsela Juventus, Lazio, Inter e non è da escludere l’Atalanta che è stata l’unica a provare ed a tenere il passo delle 3 squadre davanti.