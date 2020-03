Serie A, pazza idea di Lotito, dura risposta di Agnelli: ” Tu pensi solo alla classifica”

L’emergenza Codiv-19 ha fermato la Serie A ma, nelle ultime ore, Lotito avrebbe proposto di riprendere gli allenamenti in ritiro, ricevendo una critica da Agnelli.

Il mondo del calcio si è dovuto piegare all’emergenza per il Codiv-19: dopo qualche partita disputata a porte chiuse la Serie A, poi seguita a ruota da tutti i campionati europei, ha deciso per la sospensione fino al 3 Aprile per poi riprendere il campionato in sicurezza. Nelle ultime ore, inoltre, diversi giocatori in Italia sono risultati positivi al Codiv-19 da Rugani della Juventus, poi 4 giocatori della Sampodoria fino all’ultimo caso ovvero Vlahovic giocatore della Fiorentina. Ciò nonostante, in Lega, si pensa già a come risistemare il calendario del campionato in modo da portarlo a termine con il vantaggio del possibile spostamento degli Europei nel 2021 proposto dalla Uefa in seguito alle sospensioni di Champions ed Europa League.

C’è chi, però, vorrebbe riprendere già adesso gli allenamenti in piena emergenza ed è Claudio Lotito: il presidente della Lazio, appoggiato anche da De Laurentiis, avrebbe proposto la ripresa degli allenamenti portando i calciatori in ritiro per tutelarli. Ciò suscita non poche polemiche visto anche le condizioni di alcuni giocatori che potrebbero, ovviamente, infettare i propri compagni di squadra quindi creando ancor più pericolo per la diffusione del Virus. Agnelli, presidente della Juventus, ha risposto a muso duro alla pazza idea di Lotito affermando: ” Tu pensi solo alla classifica.” Infatti la Lazio attualmente è seconda in classifica e non avendo più competizioni al di fuori del campionato sarebbe non poco avantaggiata in una eventuale ma alquanto improbabile ripresa degli allenamenti perchè è da pazzi far rischiare la salute ai calciatori pensando solamente al business e al campionato che, in questa grave situazione, deve esser giustamente messo da parte.