Serie A, quali scenari per il futuro? I club chiedono la proroga del calciomercato tra settembre e ottobre

Serie A, cosa succede per il futuro prossimo? Nelle ultime ore sono sempre calde le idee per un’eventuale ripresa del campionato di Serie A ma cresce anche il pessimismo sulla sua regolare ripresa. Una delle soluzione che i club avrebbero preso in considerazione sarebbe di prolungare il calciomercato fino ad ottobre supportati dalla Fifa che dovrebbe prendere le decisioni del caso.

Serie A, si studiano varie ipotesi per il futuro

Una delle ipotesi preventivabili ad oggi è che il campionato in caso di ripresa sarebbe prolungato oltre il 30 giugno. Se questo caso andasse in porto, i club di Serie A chiederebbero la proroga del calciomercato fino a fine settembre o ai primi giorni di ottobre prendendo in considerazione che la stagione sforerebbe. Dunque si potrebbe andare incontro ad una chiusura posticipata del calciomercato di circa un mese, attualmente le ultime trattative vengono concluse tra fine agosto ed inizio settembre. Questa richiesta da parte dei club di Serie A andrebbe fatta alla Fifa, che dovrebbe in tal caso ridurre anche la sessione invernale di calciomercato, infatti con la chiusura della sessione estiva nel mese di ottobre le due sessione sarebbero tra di loro troppo vicine. Per quanto concerne il calcio internazionale, si starebbe pensando anche ad un taglio degli stipendi e per tagliare gli ingaggi dei calciatore sarebbe necessario un accordo d’intesa con le varie leghe europee e il sindacato mondiale dei calciatori Fifpro.