Serie B, Cittadella-Pordenone: streaming e diretta tv, dove vedere il match del 7 marzo

IL CITTADELLA OSPITA IL PORDENONE IN UN MATCH IMPORTANTE IN OTTICA SERIE A

Il turno di campionato che ci attenderà sarà certamente particolare perché anche la Serie B scenderà in campo a porte chiuse. La partita che aprirà questo turno di campionato (la 28esima giornata) sarà quella tra Cittadella e Pordenone, sfida tra due formazione che si trovano ai piani alti della classifica. La partita era in programma venerdì 6 marzo alle ore 21:00 ma è stata posticipata a sabato 7 marzo alle ore 14:30. Il Cittadella, quinto in classifica a 43 punti, arriva a questo match dalla vittoria esterna contro il Cosenza per 2 a 1 e una striscia di 4 gare a punti (3 vittorie e 1 pareggio); mentre il Pordenone, settimo in classifica a 42 punti, arriva da due vittorie consecutive, quelle con Juve Stabia e Empoli, dopo un periodo buio. Entrambe le squadre, oltre ai play off possono pensare anche alla promozione diretta visto che hanno una posizione in classifica che la rende possibile perché il Cittadella si trova a soli 4 punti dal Frosinone secondo mentre il Pordenone a 5.

PROBABILI FORMAZIONI:

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Camigliano, Frare, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Luppi, Stanco.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Mazzocco, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Ciurria.