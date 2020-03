Serie C – Reggina ko: il Monopoli fa il colpo al Granillo

Il Monopoli, rivelazione del girone C di Serie C, allunga a sei la striscia di successi esterni consecutivi prevalendo per 2-0 sulla capolista Reggina nel big match del ventinovesimo turno andato in scena al Granillo. La decima affermazione in trasferta, sancita dalle reti di Salvemini (72’) e Piccinni (87’), consente alla compagine pugliese di salire a 57 punti e ridurre conseguentemente a nove le lunghezze di ritardo da quella calabrese. Secondo ko interno per la Reggina in inferiorità numerica dal 55’ per l’espulsione di De Rose.

Domenico Toscano propone un 3-4-1-2 che in fase offensiva prevede Sounas a sostegno del tandem d’attacco composto da Rivas e Denis. Sul fronte opposto Giuseppe Scienza si affida ad un 3-5-2 che in avanti presenta Fella al fianco di Cuppone.

Il primo tentativo è del Monopoli: Fella, servito da Cuppone, conclude fuori. I padroni di casa rispondono al 4′ con un colpo di testa sul fondo di Denis sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti tornano a proporsi al tiro al 5′ con un diagonale impreciso di Cuppone. La Reggina si rende pericolosa al 12′ con un’incornata di poco a lato di Blondett. Affiora a metà frazione un certo nervosismo. A farne le spese sono De Franco e De Rose ammoniti per reciproche scorrettezze. La Reggina guadagna campo con il passare dei minuti: al 26′ una battuta al volo di De Rose dal limite dell’area sfila non distante dai pali difesi da Menegatti. Il confronto, avaro di emozioni, offre prima dell’intervallo soltanto un’efficace chiusura di Blondett su Cuppone al 38′ ed un tentativo alto di Denis al 42′.

Ala ripresa del gioco Toscano propone in attacco Doumbia al posto di Sounas arretrando Rivas sulla trequarti. Una conclusione di Piccini sorvola al 48′ la porta difesa da Guarna. In una delle rarissime situazioni di superiorità numerica create dalle due squadre il capitano amaranto De Rose ferma fallosamente Cuppone lanciato in contropiede rimediando al 55′ il secondo cartellino giallo. Toscano prova a correre ai ripari sostituendo allo scoccare dell’ora di gioco Denis con Nielsen. Il Monopoli, pericoloso al 65′ con una girata sul fondo di Cuppone, passa in vantaggio al 72′ con Salvemini pronto a ribadire in rete da pochi passi un tentativo di Fella respinto dal palo. Una rete che pone fine all’imbattibilità di Guarna protrattasi per 523′. Gli ospiti si rendono nuovamente pericolosi in contropiede con Fella al 75′. La Reggina cerca con tutte le sue forze il pareggio. Doumbia, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Rivas, impegna di testa Menegatti all’83’. Le speranze amaranto si spengono quattro minuti più tardi: il Monopoli mette al sicuro il risultato raddoppiando in mischia con Piccinni.