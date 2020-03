Serie D, è caos: il 30% dei club sta rischiando il fallimento

Situazione alquanto allarmante nelle serie dilettantistiche per via del coronavirus. Sono molte le squadre in difficoltà in questo momento, ma secondo Repubblica, il mondo dei dilettanti è quello più colpito dalla crisi dovuta al COVID-19. Le società dilettantistiche sono la gran parte delle volte gestire da imprenditori locali con grande passione per il calcio. La mancata ripresa delle attività porterà all’inevitabile fallimento di molte società sportive e ciò potrebbe porre il proprietario a scegliere se salvare l’azienda di famiglia o la società calcistica.

La scelta ricadrebbe sull’azienda di famiglia teoricamente e ciò può portare a un fallimento di massa nei dilettanti. Secondo uno studio fatto dalla Lega Nazionale Dilettanti, il 30% delle società dilettantistiche rischia il fallimento in questo momento. Tantissimi ragazzi tesserati con certe compagini, rischiano di rimanere a piedi per i prossimi anni. Se ciò si verificasse, sarebbe un’apocalisse di dimensioni enormi per il nostro calcio. Soprattutto per i settori giovanili.

In molte squadre dilettantistiche militano ragazzi che vengono da settori giovanili di serie professionistiche. Ciò provocherebbe la mancata crescita dei giovani qualora molte società di Serie D o oltre, rischino il fallimento dovuto al coronavirus. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma la preoccupazione nel mondo dei dilettanti è oramai alle stelle.