“Siete servi di Agnelli, andate a zappare”: lite a Sportitalia tra il telespettatore e Criscitiello

“Andate a zappare”, un telespettatore provoca Criscitiello. Nel corso della trasmissione SI Cafè, in onda sulle reti di Sportitalia, si sono scaldati gli animi a causa di un intervento in diretta telefonica. In particolare, il telespettatore, dichiaratosi tifoso del Napoli, ha lanciato un’accusa pesante al direttore Michele Criscitiello: “Mentre facevo zapping, mi sono fermato sul vostro canale mentre stavate parlando di Balotelli. Perché sarebbe ingiusto quello che ha detto? Siamo 50-55 milioni di persone che pensano la sua stessa cosa! Lei e questi ragazzi fate questo mestiere e lo fate anche bene, altrimenti sareste dovuti andare a zappare! Tutti i giornalisti devono mantenere buono il padrone, che sarebbe Agnelli, di fronte a cui dovete anche abbassare le ali!”.

La replica di Criscitiello. Il direttore di Sportitalia si è visibilmente innervosito per l’intervento del telespettatore ed ha prontamente risposto all’accusa di essere faziosi:” Ho semplicemente detto che Balotelli non deve parlare di queste cose. Lei non deve permettersi di offendere nessuno, mi ascolti bene. Dire che dobbiamo andare a zappare non è un offesa, perché le persone che lo fanno stanno lavorando anche in questi momenti di grandissima difficoltà. Noi, come trasmissione, stiamo solamente cercando di farvi distrarre: lei che è di Crema sa quanto possa essere difficile la situazione. Che lei dica a me di andare a zappare va bene, ma non permetto che lo dica anche agli altri ragazzi presenti in studio”. ( fonte lagoleada.it)