Sky, ecco la soluzione: pacchetti gratis fino ad aprile, in Inghilterra stop totale abbonamento

La riorganizzazione sportiva per via del coronavirus, non riguarda solamente gli eventi ma anche quella televisiva a livello di abbonamenti. Le piattaforme a pagamento sono alle prese con gli abbonati, i quali vogliono essere agevolati in questo momento. Gli eventi sportivi sono praticamente sospesi quasi tutti e certe piattaforme devono in qualche modo adeguare l’offerta.

Sky Italia fa sapere che fino al 3 aprile, darà la possibilità ai suoi abbonati di usufruire senza costi aggiuntivi anche di tutti quei contenuti che non fanno parte dell’offerta stipulata dall’abbonato. Coloro che hanno nel proprio abbonamento tutti i pacchetti già attivi, potranno godersi fino al 3 aprile di alcuni film in anteprima pay per view. Il tutto completamente gratuito.

La soluzione viene finalmente incontro a tutti gli abbonati. Come già citato, gli eventi sportivi non sono presenti in questo momento e far pagare le stesse cifre ugualmente non sarebbe stato corretto verso i clienti Sky.

Strategia differente in Inghilterra

In Inghilterra invece, Sky opta per un’altra strategia. Infatti, sarà possibile sospendere totalmente il proprio abbonamento finché la Premier League non riprenderà completamente. Ciò dimostra come l’azienda prenda decisioni diverse a seconda del paese dove trasmette. In ogni caso, gli abbonati italiani sono stati – forse – accontentati in questo momento dove lo sport dal vivo scarseggia.