Smalling, addio Roma? Probabile ritorno in Premier per l’inglese

La stagione disputata da Chris Smalling nella Roma, è stata sorprendente in positivo. Il centrale difensivo inglese classe 1989 si è ambientato molto velocemente al calcio italiano, fornendo fin da subito prestazioni eccellenti in una realtà differente dalla Premier League. Soprattutto a livello tattico, totalmente un’altro mondo se paragoniamo la Serie A al calcio inglese. Le sue perfomance grintose, hanno mostrato agli appassionati del nostro calcio le grandi doti fisiche del difensore, in prestito dal Manchester United.

Il suo futuro in Italia però, potrebbe interrompersi a fine stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, Smalling resterebbe volentieri alla Roma ma il suo alto rendimento, ha fatto aumentare inesorabilmente il prezzo del suo cartellino. Ora valutato 29 milioni di euro.

Tante pretendenti per il difensore inglese

Le qualità di Smalling non sono mai state ignorate in Inghilterra, ma la sua annata romana ha portato un forte interessamento da parte di club quotati. Ancelotti e il suo Everton stanno osservando con attenzione la situazione Smalling, così come il Tottenham e l’Arsenal. Lo United è intenzionato a cedere il calciatore, ma il club di Old Trafford preferirebbe una cessione fuori dall’Inghilterra. Il 30enne rimarrà a Roma solamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League da parte del club capitolino. In caso contrario, l’addio sarà certo.