Sulle ali dell’entusiasmo

In quello che possiamo definire un momento storico complesso per la nazione, lo sport potrebbe giocare la sua parte di fenomeno sociale “d’aiuto” soccorrendo quello che è un periodo tutt’altro che tranquillo. Purtroppo così non è.

Assistiamo da ore ad uno spettacolo che non rende giustizia ad un movimento che da sempre funge da distrazione a problemi quotidiani di qualsiasi caratura e non da alimentatore, ma in tutto questo caos in questo fervore delle ultime ore segni di speranza e di entusiasmo provengono dalle ali dell’aquila capitolina che abituata a volare alta si trova oggi forse così alta che neanche i più ottimisti della sfonda biancoceleste del Tevere avrebbero sperato ad inizio stagione. Proprio così perchè giunti alla ventiseiesima giornata, malgrado diverse gare da recuperare, la Lazio si trova alla guida del campionato di serie A con i suoi sessantadue punti e col suo centravanti che con ventisette reti si trova al vertice anche della classifica dei bomber dei campionati principali europei. Un primato non casuale per i ragazzi di Mister Inzaghi che proprio dal secondo tempo all’Olimpico contro l’Atalanta, prossimi avversari in campionato, hanno dato una secca svolta al campionato con diciannove risultati utili consecutivi e la vittoria a dicembre della Super Coppa italiana. Un cammino condito da prestazioni entusiasmanti e convincenti che hanno ulteriormente alimentato l’entusiasmo per i tifosi della società giunta al centoventesimo anno di attività.

Nella speranza che la normalità ritrovi posto e porti tranquillità in tutto lo stivale e che il campionato possa beneficiarne, non ci resta che godere questo finale di stagione con la speranza che sia passionale e combattuto nei campi da gioco più delle scrivanie dei palazzi.