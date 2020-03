Ter Stegen lascia il Barcellona a fine stagione? Voci sul futuro del tedesco

Una delle certezze assolute in questa stagione tra alti e bassi del Barcellona, è Marc Andre Ter Stegen. Il rendimento del portiere tedesco è sopra le righe anche in questa stagione. La parata di domenica scorsa ne El Clasico contro il Real Madrid, è ancora nella mente di tutti. Specialmente in quella di Isco, che si è visto parare un tiro a girare praticamente imprendibile. Ter Stegen è giudicato come il miglior portiere della Liga e su ciò non ci sono dubbi. In Spagna però, i dubbi sorgono riguardo il suo futuro nel Barcellona.

Come riporta AS, il giornalista Lluis Canut ha rivelato ai microfoni di Catalunya Radio y Esport 3 di aver contattato Ter Stegen, proponendogli di fare una biografia per il prossimo anno. Il tedesco però, ha declinato l’offerta non essendo sicuro di rimanere al Barcellona per la prossima stagione.

Una rivelazione molto importante e che forse testimonia i mancati complimenti dei compagni nei confronti di Ter Stegen domenica scorsa, dopo l’intervento miracoloso su Isco. AS riporta pure di un incidente a inizio anno tra lui e Messi. Dunque, il futuro del portiere nel Barcellona non sembra assolutamente così scontato e a fine stagione, il classe 1993 potrebbe dire addio alla casacca blaugrana e magari far rientro in Bundesliga. O magari in Italia…