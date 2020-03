Udinese, Musso stuzzica l’Inter: “Mi piacerebbe giocare nella stessa squadra di Lautaro Martinez”

Mentre il calcio giocato sembra ancora ben lontano dal poter tornare com’era prima dell’emergenza coronavirus, iniziano a farsi spazio le voci di mercato. Una di queste interesserebbe il portiere dell’Udinese Juan Musso, una delle più belle sorprese del Campionato. Intercettato da FcInterNews.it, il numero uno argentino si è così espresso:

“Vorrei giocare ancora con Lautaro Martínez, così come con altri giocatori che ho già avuto come compagni di squadra. È uno dei migliori attaccanti del mondo: lo conosco, è un lottatore. Si dice che possa andare al Barcellona: dipenderà da molte situazioni, bisogna prendere tutto con le pinze“. Su un possibile passaggio all’Inter: “Bello sentire queste voci, sapere che una squadra così importante come l’Inter è interessata al mio cartellino mi dà tanti stimoli per dare sempre di più il meglio di me. Ma ora sono concentrato al 100% sull’Udinese: grazie a questo club ho ottenuto la prima convocazione in Nazionale argentina”. Sul suo futuro: “Le cose si fanno quando il mercato è in corso, però è normale che ci siano conversazioni tra dirigenti, con alcuni che chiedono informazioni sui prezzi. Succede molto spesso. Può darsi che questo possa essere accaduto anche per me: non escludo nulla, so di aver fatto due buone stagioni.”