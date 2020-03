UEFA, le nuove date dell’Europeo

La Uefa ha deciso. L’Europeo 2020 viene rinviato al 2021.

E’ in corso, dalle ore 10, la video conferenza tra le cinquantacinque federazioni calcistiche che, insieme all’UEFA, devono prendere una decisione sullo svolgimento di Euro 2020, programmato per la prima volta nella storia in forma itinerante.

Da quanto rivela Mino Taveri di Mediaset, l’Uefa ha deciso per il rinvio della competizione. Sarà quindi Euro 2021 e partirà l’11 giugno 2021 e terminerà l’11 luglio 2021.

La notizia viene in qualche modo anticipata anche dal portare ufficiale della Federazione norvegese, la Norges Fotballforbund, che conferma il rinvio e le date di svolgimento.

L’Uefa quindi ha preferito dare precedenza ai singoli tornei nazionali ed alle coppe europee, Champions League ed Europa League, che potranno quindi completare il proprio iter, entro il 30 giugno prossimo.

Per quanto riguarda la Serie A, come anticipato nei giorni scorsi, si dovrebbe ricominciare il prossimo 2 maggio e terminare il 28 giugno. Oltre ad ufficializzare queste date, resta da capire il destino della Coppa Italia, che potrebbe essere incastrata all’interno di questo periodo, o rinviata al prossimo autunno.

Al momento vi è un’unica certezza: l’Europeo non si svolgerà quest’estate, ma subisce un rinvio, che comporta una perdita di oltre trecento milioni di euro per gli organizzatori della competizione.