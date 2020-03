UEFA, l’Europa League si gioca. Si decide la sospensione il 17 marzo

Nonostante l’avanzata del coronavirus in tutta Europa, l’UEFA, mediante un comunicato apparso sul proprio sito, decide di far disputare regolarmente le gare di Europa League previste per questa sera.

Le decisioni inerenti l’interruzione delle competizioni interazionali verranno prese il 17 marzo: “l’UEFA ha invitato oggi i rappresentanti delle sue 55 associazioni aderenti, insieme ai consigli dell’Associazione europea dei club e delle leghe europee e a un rappresentante di FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere la risposta del calcio europeo all’epidemia“.

L’andata degli ottavi di EL si svolgeranno regolarmente, eccezion fatta per Siviglia – Roma e Inter – Getafe, che hanno deciso di non giocare per impraticabilità dei trasferimenti.

Si dovrà attendere ancora una settimana per poter capire quale sarà il destino del calcio internazionale. Nello stesso 17 marzo, era il programma il ritorno degli ottavi di Champions League Juventus – Lyone, che non si disputerà più, per la positività al coronavirus di Daniele Rugani. Con tutto il club bianconero in quarantena, è indubbio il rinvio della gara.

Dopo la sospensione del campionato italiano, anche le altre leghe europee stanno ben pensando di intraprendere questa strada, tutelando la salute pubblica di tutti i tesserati e decidendo di fermarsi, in questo delicato momento che sta attraverso l’interno pianeta.

Intanto, però, questa sera si continuerà a giocare. Queste sono le partite che verranno disputate:

Eitracht – Basilea ore 18:55

Instanbul Basaksehir – Copenhagen ore 18:55

Lask – Manchester United ore 18:55

Wolfsburg – Shakthar Donetsk ore 21:00

Rangers – Leverkusen ore 21:00

Olympiacos – Wolverhampton ore 21:00