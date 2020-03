Ultim’ora, rinviata anche Napoli-Inter, quando verrà recuperata?

E’ arrivata un’ultim’ora relativa alla gara di Coppa Italia, prevista al San Paolo di Napoli, di domani sera tra gli azzurri e l’Inter: la semifinale sarà rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata presa, dopo il rinvio di Juve-Milan prevista per stasera. Il calcio italiano, la Lega in primis con la Figc è in completa confusione di organizzazione.

Ora, a Napoli, non c’è nessun caso di contagio come in Lombardia, perché spostare la partita? e l’Inter adesso, cosa penserà? visto che a maggio sarà piena di impegni?

si aspettano le reazioni delle due società, ma fatto sta che la Lega Calcio, non ci sta capendo niente.

In serie B, infatti nessuno si ferma, le partite si giocano a porte chiuse ed il campionato prosegue senza alcuna polemica, anche nelle regioni colpite. Più organizzata la serie B? a questo punto sì.

Ed i tifosi? sui social polemiche, e critiche verso l’incapacità del sistema calcio italiano di prendere decisioni molto prima, senza creare problemi a chi stava preparando la partita.

Ora, il Napoli, giocherà (sempre se la Lega Calcio non decida di rinviare la partita un’ora prima) a Verona il 13.

L’Inter dovrebbe scendere in campo lunedì 9 con la Juve, sempre se non arrivino altre clamorose decisioni.