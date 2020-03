Affrontare partite di un determinato livello comporta essere pronti praticamente a tutto: sudore, continuità, gioco e se possibile anche qualche giocata di personalità. Oltre a Josip Ilicic, autore di quattro goal, c’è un giocatore che a centrocampo è risultato decisivo per le sorti del match: una pedina nella quale la tecnica viene esaltata dal suo modo di costruire la fase offensiva. Stiamo parlando ovviamente del mediano Remo Freuler, semplicemente uno dei migliori in campo: autore non solo di una prestazione impeccabile, ma anche di un buon assist per la quarta rete del numero 72 atalantino. Semplicemente il segno di una crescita costante.

VALENCIA-ATALANTA, LA PARTITA STRAORDINARIA DI REMO FREULER

In una partita così delicata come quella contro il Valencia, Remo Freuler si è dimostrato determinante a centrocampo per portare l’Atalanta alla vittoria finale: tecnica, buona fase di costruzione, impegno e costanza nel farsi trovare sempre pronto. Nonostante sotto il profilo del gioco sia stato un match abbastanza impegnativo, non ha impedito al numero 11 atalantino di tirare fuori il suo vero potenziale. La ciliegina sulla torta è ovviamente l’assist per il quarto goal di Ilicic che ipoteca il risultato sul 4-3 nerazzurro. Nonostante l’esplosione di Mario Pasalic, Remo Freuler non si è mai tirato indietro, crescendo partita per partite, e se l’Atalanta è ai quarti di finale della UEFA Champions League, il merito è anche suo.