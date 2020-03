Valencia-Atalanta è ormai vicina, e tutti non vedono l’ora di vedere la Dea scrivere l’ennesima pagina di storia del calcio europeo. Una partita nella quale i nerazzurri dovranno fare tesoro della partita di andata (4-1 in quel di San Siro), concentrati e soprattutto con l’intenzione di vincere per strappare i quarti di finale della UEFA Champions League. Certo, l’amarezza di giocare a porte chiuse per via del Coronavirus è tanta, ma vista la situazione attuale servirebbe parlare solo e soltanto del discorso campo. Oggi alla Gazzetta dello Sport, ha parlato il doppio ex Lucarelli (a Bergamo ha giocato nella stagione 1997-1998, nella quale dopo l’esplosione iniziale si perse e non riuscì a salvare la squadra dalla retrocessione in Serie B), nella quale si è espresso su Valencia-Atalanta.

VALENCIA-ATALANTA: LE PAROLE DEL DOPPIO EX LUCARELLI

ATALANTA IN SEMIFINALE? POSSIBILE – “Che l’Atalanta sarebbe stata una realtà importante nella UEFA Champions League, non mi stupisce. Affermai ciò dopo la conquista del terzo posto, lo confermo oggi: a San Siro sarebbe stato meglio finire un 3-0 che un 4-1, ma i quarti sono vicini per gli uomini di Gasperini. Secondo me i nerazzurri possono fare un percorso simile all’Ajax, con tanto di semifinale: l’Atalanta può segnare 3-4 gol a chiunque”.

INTUIZIONI E AMBIZIONI GIÀ AI TEMPI DI MONDONICO – “Già ai tempi di Ivan Ruggeri e Mondonico si intuiva che la società sarebbe andata in una direzione molto particolare ed ambiziosa. Dove ci sono idee e certezze, i risultati arrivano per forza”.