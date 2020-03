Mancano soltanto due giorni alla sfida Valencia-Atalanta, incontro valevole per gli ottavi di ritorno della UEFA Champions League. Una partita considerata da tutti come la più importante della storia nerazzurra: la concreta possibilità di poter stare tra le otto squadre più forti in Europa può trasformarsi in una vera e propria realtà. All’andata è finita 4-1 per i bergamaschi in quel di San Siro, ma servirà dare il meglio anche in Spagna: pensare di aver già passato il turno visti i tre goal di vantaggio, può regalare delle brutte sorprese. Nonostante la gara verrà svolta a porte chiuse (da entrambe le parti), i tifosi nerazzurri sono molto carichi e sui social non si fa altro che creare contenuti motivazionali per trascinare i ragazzi di Gian Piero Gasperini alla vittoria.

VALENCIA-ATALANTA, IL VIDEO MOTIVAZIONALE DEI TIFOSI NERAZZURRI

Come citato prima nell’introduzione, sui social network i tifosi nerazzurri stanno creando dei contenuti abbastanza interessanti in vista di Valencia-Atalanta: appuntamento che tutto il popolo atalantino sta aspettando da parecchio tempo. Tra i tanti spicca il video motivazionale del canale Youtube orobico “Pel de Poia”: nella quale viene trasmessa tutta la carica orobica per trascinare gli uomini di Gian Piero Gasperini al passaggio del turno, e quindi alla riscrittura della storia bergamasca.