L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è ai quarti di finale della UEFA Champions League. Un risultato assolutamente straordinario che sottolinea la grandezza dei nerazzurri: vincitori contro il Valencia in un 3-4 spettacolare sotto tutti i punti di vista. Protagonista della serata sicuramente Josip Ilicic: autore di un poker che ha ribaltato completamente la situazione nonostante i bergamaschi siano stati quasi in difficoltà per quanto concerne il gioco. Una vera e propria soddisfazione della città di Bergamo che ha festeggiato (a casa) questo avvenimento storico. Contenti anche i giocatori che hanno dedicato l’impresa ai tifosi bergamaschi: augurandosi che possano passare giorni migliori fisto quello che sta succedendo per quanto concerne l’epidemia del Coronavirus. La società nerazzurra ha voluro esprimere la sua gioia attraverso i social network, postando su instagram un video con tanto di dedica.

IL VIDEO POST PARTITA: CHE FESTA QUELLA DELL’ATALANTA – Attraverso il proprio profilo instagram, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha pubblicato un video poco dopo il post partita: con tanto di festa da parte di calciatori e dirigenti. Da contare il rientro dell’uomo partita Josip Ilicic, nella quale si è portato a casa il pallone dopo i quattro goal segnati. Una vera e propria vittoria per la città di Bergamo.