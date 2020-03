Dopo settimane di attesa il grande giorno è arrivato: stasera c’è Valencia-Atalanta, partita valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Un contesto molto particolare visto quello che sta accadendo con la vicenda del Coronavirus che ha scombussolato la vita di tutti i giorni: il campionato italiano rimarrà fermo fino al 3 aprile. Questo ultimo passo prima dello “Stop” può regalare un sorriso a tutta la città di Bergamo: conquistare un quarto di finale rappresenterebbe metaforicamente un simbolo di positività per tutta quella gente che vede la Dea come un vero e proprio orgoglio di questa terra che fa del sacrificio la sua identità.

VALENCIA-ATALANTA, IL VIDEO MOTIVAZIONALE DELLA DEA IN VISTA DEL MATCH

LA CARICA PRIMA DELLA STORIA – Valencia-Atalanta è molto più di una semplice partita di calcio: non solo per cercare di agguantare i quarti di finale, ma anche per dare un segnale di positività all’intera città di Bergamo. Nonostante si giochi a porte chiuse, il popolo atalantino è carico, alla ricerca di quella positività che solo la Dea in questo momento (almeno per qualche ora). Attraverso il proprio canele YouTube, la squadra nerazzurra ha pubblicato il suo video motivazionale in vista di Valencia-Atalanta: attendendo quello che sarà il risultato finale.