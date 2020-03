Valencia-Atalanta ormai è alle porte, e i nerazzurri non vogliono perdere l’occasione di scrivere una pagina importante di storia: non solo quella del calcio italiano, ma anche di quello europeo. Il 4-0 contro la Dinamo Zagabria che apriva il capitolo Champions League alla Dea è soltanto un lontano ricordo, perché ora gli uomini di Gasperini sono più di una semplice comparsa: prima i gironi superati con grande esperienza e capacità, poi il poker rifilato allo stesso Valencia in quel di San Siro. In termini tecnici, la formazione della gara d’andata sembra riconfermata, ma per quanto concerne la fase offensiva la domanda è assai scontata: meglio giocare con il “falso nueve” oppure con tutto il tridente (Zapata compreso)?

PER VALENCIA-ATALANTA FAVORITO IL “FALSO NUEVE”, MA OCCHIO CHE ZAPATA E’ TORNATO – Analizzando quella che è stata la partita dell’andata, per Valencia-Atalanta sembra quasi scontata la scelta di giocare con il “falso nueve”: più precisamente Pasalic sulla trequarti a sostegno delle due punte Ilicic e Papu Gomez. Tale decisione tattica permetterebbe alla Dea di essere molto dinamica in fase offensiva, non dando un riferimento ai padroni di casa e allo stesso tempo stupire sotto il profilo del gioco grazie alla qualità dei due attaccanti. Gli spagnoli non sono una squadra che tendenzialmente attacca in contropiede, e non portando pressing sul portatore di palla, permetterebbe ai nerazzurri di tenere in mano il pallino del gioco. Dall’altra parte mettendo l’intero “trio delle meraviglie”, compreso il centravanti Duvan Zapata, l’Atalanta potrebbe accusare qualche problema, ma dopo che il colombiano si è sbloccato in quel di Lecce, la sua presenza (e possibile freddezza) sotto-porta non sarebbe affatto un rischio. Staremo a vedere.