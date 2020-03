potrebbe interessarti anche Valencia-Atalanta, il video motivazionale dei tifosi nerazzurri (VIDEO) Mancano soltanto due giorni all’attesissimo match Valencia-Atalanta valevole per gli ottavi della UEFA Champions League: contesto nella quale i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono concentrati al massimo per portare a casa una delle vittorie più storiche della storia orobica. Una partita apertissima dove all’andata i bergamaschi hanno battuto gli spagnoli per 4-1 in quel di San Siro, ma può accadere di tutto allo stadio Mestala: i padroni di casa cercheranno a tutti i costi di rimontare il “poker” orobico, indipendentemente da quella che sarà l’impostazione tattica in campo. Ieri c’è stato il classico giorno di riposo, ma oggi l’Atalanta riprenderà ad allenarsi: ecco il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia. potrebbe interessarti anche Atalanta, oggi giornata di riposo: domani allenamento a Zingonia

IL PROGRAMMA ODIERNO AL CENTRO BORTOLOTTI IN VISTA DI VALENCIA-ATALANTA

VALENCIA-ATALANTA, DOMANI SEDUTA POMERIDIANA AL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA – Come riportato dal sito ufficiale della squadra, l’Atalanta ritornerà ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi in vista della grande sfida di martedì contro il Valencia. Il programma odierno prevede una seduta pomeridiana nella quale si valuteranno le condizioni di tutti gli elementi della rosa: in particolar modo Rafael Toloi che aveva accusato dei problemi al flessore, ma lo staff della Dea sta facendo il possibile per farlo ritornare in forma.