Valencia-Atalanta è ormai alle porte e i nerazzurri vogliono portare a casa la qualificazione ai quarti di finale della UEFA Champions League. Una partita considerata da tutti come uno degli appuntamenti più importanti della storia della società nerazzurra: specialmente per una squadra che affronta la Coppa dei Campioni per la prima volta. All’andata finì 4-1 per i bergamaschi, ma gli odierni padroni di casa cercheranno di rimontare indipendentemente da quello che sarà il discorso tecnico. A livello di rosa, in Spagna sono presenti tutti gli elementi della rosa: ad eccezione del difensore Rafael Toloi, che purtroppo non è riuscito a riprendersi per essere presente domani allo stadio Mestalla.

VALENCIA-ATALANTA SENZA TOLOI? ASSENZA PESANTE, MA MATTIA CALDARA E’ PRONTO – Purtroppo uno dei pilastri della retroguardia nerazzurra Rafael Toloi, non sarà presente domani per Valencia-Atalanta: la lesione al flessore ha complicato le cose per il numero 2 atalantino, nonostante i piccoli miglioramenti riscontrati negli ultimi giorni. La sua assenza influenzerà molto la retroguardia, ma al suo posto ci sarà un Mattia Caldara carico di fare bella figura: le potenzialità ci sono e all’andata, aldilà di alcuni limiti, non ha sfigurato in difesa. Riuscirà il bergamasco a dare quella stabilità difensiva per contenere gli attacchi del Valencia? Staremo a vedere, anche se le premesse sono buone.