Ormai mancano soltanto due giorni all’attesissima sfida tra l’Atalanta e il Valencia valevole per gli ottavi di ritorno della UEFA Champions League, e l’attesa aumenta il desiderio di vedere una delle imprese più storiche della storia atalantina. Oggi la squadra si allena tranquillamente a Zingonia, e nonostante i problemi riguardante il Coronavirus, si cerca di andare avanti nella maniera più corretta e idonea possibile. In termini tecnici gli uomini di Gian Piero Gasperini si stanno allenando senza problemi, ma c’è una pedina che dopo diversi problemi fisici, si cerca di recuperare per il match allo stadio Mestalla: stiamo parlando ovviamente di Rafael Toloi. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione del numero 2 atalantino.

PER TOLOI CRESCONO LE POSSIBILITA’, MA A PICCOLI PASSI (E CON GRANDE PREVENZIONE) – Rafael Toloi è stato fermo per infortunio e ciò ne ha caratterizzato un problema per quanto concerne la retroguardia dell’Atalanta: tra riadattamenti e l’utilizzo di pedine non ancora al top della forma nonostante alcuni miglioramenti (es. Caldara). Nelle ultime ore (come riportato anche sull’Eco di Bergamo), l’allenamento di oggi potrà definire in maniera più chiara se il numero 2 atalantino sarà presente a Valencia o meno. Certo, le possibilità crescono, ma bisogna agire con cautela.