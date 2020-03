L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è ai quarti di finale della UEFA Champions League. Un risultato assolutamente straordinario che sottolinea la grandezza dei nerazzurri: vincitori contro il Valencia in un 3-4 spettacolare sotto tutti i punti di vista. Protagonista della serata sicuramente Josip Ilicic: autore di un poker che ha ribaltato completamente la situazione nonostante i bergamaschi siano stati quasi in difficoltà per quanto concerne il gioco. Una vera e propria soddisfazione della città di Bergamo che ha festeggiato (a casa) questo avvenimento storico. Contenti anche i giocatori che hanno dedicato l’impresa ai tifosi bergamaschi: augurandosi che possano passare giorni migliori fisto quello che sta succedendo per quanto concerne l’epidemia del Coronavirus. Tra i tanti c’è anche la felicità del centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata: autore di un assist per il numero 72 atalantino. Il colombiano ha voluro esprimere la sua gioia attraverso i social network, postando su instagram una foto con tanto di dedica. Ecco le parole dell’attaccante orobico.

LE PAROLE DI DUVAN ZAPATA SU INSTAGRAM POST VALENCIA-ATALANTA

LA SODDISFAZIONE DI ESSERE AI QUARTI DI FINALE – “Siamo ai quarti di finale, è un sogno che si avvera – recita Zapata – Dedichiamo questa grande vittoria ai nostri tifosi e a tutta Bergamo. Sempre e solo forza Dea“.