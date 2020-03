Valverde blindato dal Real Madrid: vale 500 milioni di euro

È stata la stagione di Fede Valverde nel Real Madrid. Il centrocampista uruguaiano ha dimostrato di essere un futuro campione: dotato di grande personalità, il 21enne è impiegabile su più ruoli e svolge bene sia le fasi d’interruzione che di costruzione. Molto aggressivo, Valverde ha dimostrato di essere molto utile a livello tattico. Per Zinedine Zidane, il ragazzo è diventato indispensabile e proprio per questo il Real Madrid vuole blindarlo. Soprattutto perché molti campioni non proseguiranno l’avventura in merengues, come Luka Modric.

L’addio del croato porta così la Casa Blanca a puntare tutto sul talento sud americano. Dalla Spagna, arriva l’indiscrezione di una clausola rescissoria monstre da parte del Real per blindare Valverde: 500 milioni di euro. Perez vuole allontanare le pretendenti, Manchester United in primis. I Red Devils vogliono un centrocampista di spessore per sopperire all’imminente addio di Paul Pogba. Il Real Madrid è interessato al francese, ma non pare essere disposto a inserire Valverde in trattativa. Il giornale spagnolo Sport, rivela come il Madrid non voglia privarsi del giovane talento, il quale si è reso protagonista in questa stagione del fallo da ultimo uomo, nei confronti di Morata nella finale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. Coppa poi vinta dalla compagine di Zidane ai calci di rigore.

Valverde riuscì a evitare il gol che avrebbe dato la vittoria ai colchoneros con un fallo da espulsione