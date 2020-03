Velez Sarsfield: il talento della stella Thiago Almada. I grandi club alla finestra

Argentino e cresciuto a Fuerte Apache. Per essere più precisi, la sua data di nascita è il 26 aprile 2001 e il suo club attuale è il Velez Sarsfield. Soffermandoci alla prima frase la nostra mente-come è giusto che sia- ci ha riportato a Tevez, ex fantasista di Manchester United e City. Nonostante ci siano tratti in comune con l’attaccante, in questo articolo parleremo di un nuovo talento che si affaccia sul palcoscenico, attirando l’attenzione dei grandi club: su tutti il Manchester City.Parliamo di Thiago Almada. Trequartista giovanissimo che ha collezionato già 40 gettoni con la maglia bianco blu.

Thiago “Guayo” Almada conosce bene la storia del suo connazionale Carlos Tevez, in quanto il 18enne ha vissuto nello stesso quartiere del suo idolo e più di tutti sa quanto sia dura emergere e realizzarsi da quelle parti. I primi anni della sua vita sono stati abbastanza duri, come del resto lo sono per i ragazzi di Fuerte Apache. Thiago ha dovuto lottare, lavorando duro per realizzare un sogno che al momento vive: giocare a calcio. E’ una questione di scelta, soprattutto se arrivi dalla strada. Una scelta che ti porta a sceglierne una: la buona o la cattiva. Spesso, si considera la seconda non per scelta ma per costrizione. L’unico atteggiamento da far emergere è il coraggio, per prendere la prima strada, quella “buona” o meglio la strada per una vita normale, come tutti gli altri. Questo percorso, porta il ragazzo a sviluppare una certa maturità anche in tenera età.



Nei primi anni,Thiago ha giocato nel Santa Clara, club locale. I risultati sono stati subito positivi. Forte tecnicamente e con la palla al piede. Sono solo due dei commenti positivi da parte dei tecnici. All’età di cinque anni arriva la chiamata del Velez Sarsfield che nota subito le grandi doti tecniche e all’età di 17 anni fa il suo debutto in prima squadra, con i professionisti. Nella sua prima stagione ha totalizzato 16 presenze andando a segno per tre volte e totalizzando due assist. L’impatto è stato ancora più evidente al suo esordio: doppietta e riflettori puntati. In Europa ha ricevuto già le prime offerte, dal City di Guardiola ma il Velez ha resistito. Le voci sono state insistenti ma il tecnico del club di Buenos Aires ha smentito il suo trasferimento. Fine della storia: rinnovo firmato dal ragazzo.

Tutto rinviato, insomma per la questione della clausola inserita dal club: 25 milioni. Almada, ha dimostrato di meritarsi il grande calcio, basta vedere il suo inizio di stagione dopo le voci di mercato: goal, assist e miglioramenti sotto l’aspetto mentale.

Un grande talento, con una tecnica sopraffina e un margine di crescita elevato per la sua età. Insomma, l’approdo in Europa è solo questione di tempo e solamente dal quel momento, Thiago sarà di tutti.