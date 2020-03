Vinicius Jr mania a Madrid: il Milan lo voleva in prestito, il Real ha resistito

La performances di Vinicius Jr nel Real Madrid, sono finalmente convincenti. Il gol e soprattutto la prestazione fornita ieri dal brasiliano ne El Clasico contro il Barcellona, è frutto della crescita imposta dalla società merengue all’ex Flamengo. La scorsa stagione, il classe 2000 arrivò dal Brasile ancora acerbo. Soprattutto dal punto di vista tattico, dato che quello tecnico non è stato mai messo in discussione. Proprio quest’ultimo aspetto conquistò Perez, che ha bruciato sul colpo proprio il Barcellona. Assicurandoselo per 45 milioni di euro totali.

La mancanza di maturità da parte di Vinicius Jr, indusse il Real Madrid a piazzarlo nel Castilla, la squadra B della Casa Blanca la scorsa stagione. Il classe 1992 dimostrò fin da subito di essere di un’altro livello e piano piano riconquistò la prima squadra, fornendo prestazioni altalenanti, ma che lasciavano intravedere un potenziale enorme. In questa stagione in corso, l’inizio non è stato dei più promettenti. Zidane non era convinto che Vinicius potesse dare un’apporto decisivo alla squadra e decise di puntare sull’altro giovane brasiliano acquistato dal Madrid dal Santos: Rodrygo Goes. Inizialmente, Rodrygo ha dimostrato di essere un giocatore eccelso, ma poi il suo rendimento è andato calando. Vinicius Jr ha approfittato del calo del suo connazionale così come dell’infortunio di Eden Hazard, imponendosi in maniera graduale. Ha conquistato Zidane con le unghie e con i denti durante gli allenamenti e il gol rifilato a Ter Stegen ieri, è frutto del duro lavoro in questi mesi. Il giovane è più maturo tecnicamente e si mette a servizio della squadra, senza giocate fumose o conclusioni inutili. A Madrid sta nascendo una stella.

Il Milan lo aveva adocchiato, ma il Real Madrid non ha ceduto

Il Milan monitorava con attenzione la situazione strana del brasiliano a Madrid e stava cercando di intavolare una trattativa con Perez. Il mancato utilizzo di Vinicius Jr da parte di Zidane – con annesse lamentele del procuratore del calciatore – sembrava presagire una cessione in prestito del calciatore ai rossoneri, ma il Real Madrid ha sempre creduto nel ragazzo. Lo stesso Vinicius si è sempre detto orgoglioso di giocare nel Madrid, non avendo mai avuto intenzione di lasciare il club blanco. L’attesa di entrambe le parti è stata ripagata ieri: gol ne El Clasico e primo posto ritrovato. La vita è bella per Vinicius Jr in Spagna.