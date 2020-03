Doveva essere la partita della riscossa e così è stata: Duvan Zapata si è finalmente sbloccato dopo tanta attesa tra infortuni e una condizione fisica assolutamente da migliorare. Contro il Lecce l’impronta del numero 91 colombiano atalantino si è fatta sentire in maniera chiara ed evidente: supporto in fase di costruzione, fisicità e una tripletta da centravanti puro. Le sue tre reti segnate ieri pomeriggio allo stadio Via del Mare sono il sintomo di una grande voglia di ritornare ai ritmi della scorsa stagione: è già a quota 11 goal stagionali (doppia cifra ampiamente superata), ma c’è ottimismo nel rivederlo ancora una volta sul tabellino dei marcatori.

TRIPLETTA PER DUVAN ZAPATA: UN PUNTO DI PARTENZA PER RITORNARE AD ESSERE DECISIVO – Dopo un ritorno in campo altalenante tra prestazioni convincenti e una forma fisica da far ritornare il prima possibile al 100%. A Lecce doveva essere la partita della svolta per il colombiano: serve ritornare ad essere decisivi sotto tutti i punti di vista e possibilmente arrivare anche al goal. Il centravanti non si smentisce, e anche grazie all’aiuto del fantasista Josip Ilicic (autore di una marcatura e due assist), riesce a siglare una tripletta come solo lui sa fare. Per Duvan Zapata può essere un buon punto di partenza nonostante sia arrivato a quota 11 goal in campionato: la fame è doppia e la voglia di ritornare ai ritmi del campionato scorso è altrettanto. Per riportare l’Atalanta in Champions League serve anche il suo aiuto.