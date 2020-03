Zenga sostituirà Maran sulla panchina del Cagliari: decisione imminente

Era iniziata benissimo la stagione del Cagliari targato Maran. Forse troppo bene. I sardi dopo le prime due sconfitte in Serie A stagionali con Brescia e Inter, avevano inanellato una incredibile serie positiva. Tredici risultati utili consecutivi, caratterizzati da ben otto vittorie. Il Cagliari sembrava essere diventato quasi invincibile, tanto da sognare pure un posto in Champions League. Poi però qualcosa si è rotto in maniera irreversibile, portando la squadra allenata dal tecnico veneto a una crisi devastante: 12 partite senza vittorie tra le quali sette sconfitte pesantissime. Ciò sta portando la dirigenza sarda a esonerare Maran per tentare di dare una scossa alla squadra, in piena caduta libera.

L’esonero per l’ex Chievo sembra imminente, ma ancora non c’è niente di ufficiale. Intanto però circola un nome a Cagliari, ed è quello di Walter Zenga. Secondo Sky Sport, la società sarda avrebbe scelto l’ex portiere dell’Inter come successore di Maran. Zenga vuole rilanciarsi dopo la non positiva esperienza con il Venezia in Serie B, nella scorsa stagione e la missione Cagliari non sarà delle più semplici. La squadra ha subito un’involuzione inspiegabile, dopo essere stata una delle protagoniste indiscusse di questa passa annata in Serie A. L’ex allenatore del Catania sarà in grado di ritirare su i sardi, magari trovando un clamoroso piazzamento in Europa?